CIR 2018 Andreucci conquista il Rally Elba con la Peugeot 208

CIR 2018 " Le foto più belle del Rally Elba : Il Rally Elba " tornato nel calendario del campionato italiano CIR 2018 dopo ben 25 anni di assenza " ha visto la vittoria di Paolo Andreucci con la Peugeot 208 . Qui troverete una gallery con le foto ...

F1 - GP Monaco 2018 : oggi è in palio una pole position decisiva - sul CIRcuito dove non si può sorpassare : È arrivato il tanto atteso sabato del Gran Premio di Monaco 2018. La gara, sostanzialmente, inizia già nella giornata odierna. Per quale motivo? È presto detto. Chi parte davanti a tutti a Montecarlo ha già buona parte della vittoria in tasca, su un circuito nel quale è pressochè impossibile sorpassare. Proprio per questo, una buona metà della corsa di domani si deciderà nelle qualifiche odierne (che scatteranno alle ore 15.00) con una pole ...

Pechino Express 2018 - tra le coppie Adriana Volpe - Marcello CIRillo - Eleonora Brigliadori - Patrizia Rossetti e le "wags" : Aggiornamento ore 18Oltre ai nomi anticipati da TvBlog e dal settimanale Spy, è arrivata l'ufficialità anche per quanto riguarda altri concorrenti della settima edizione di Pechino Express.prosegui la letturaPechino Express 2018, tra le coppie Adriana Volpe - Marcello Cirillo, Eleonora Brigliadori, Patrizia Rossetti e le "wags" pubblicato su TVBlog.it 25 maggio 2018 18:00.

Pechino Express 2018 : Marcello CIRillo e Paola Caruso nel cast : Marcello Cirillo e Paola Caruso a Pechino Express La nuova edizione di Pechino Express è pronta per essere registrata e servita al pubblico nel mese di Settembre. Tv Blog ha riportato alcuni dei nomi che quest’anno faranno divertire i telespettatori. Tra i nuovi volti dello show ci saranno Marcello Cirillo e Paola Caruso. Il primo sarà in coppia con Adriana Volpe, i due hanno collaborato per anni alla realizzazione de I fatti vostri, ...

Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 2018? / Tarzan confessa : "Spero di usCIRe martedì" : Alberto Mezzetti vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello 2018? Il noto Tarzan della Casa ammette: “Per come sono messo adesso, spero di uscire martedì”(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:20:00 GMT)

Giornata Airi per l’Innovazione Industriale 2018 - economia CIRcolare : tecnologie innovative per il recupero e riciclo di prodotti e materiali : Si è svolta oggi la Giornata Airi per l’Innovazione Industriale promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (Airi) che anche quest’anno riguarda un tema di grande attualità per l’industria italiana, e cioè il ruolo e le potenzialità delle tecnologie innovative per il recupero e il riciclo di prodotti e materiali nell’ambito dell’economia circolare. La Giornata ha messo in evidenza come alcune tecnologie abilitanti, in ...

Migranti - CIRca 40mila arrivi in meno nel 2018 : calo del 79% - : Continuano a diminuire gli sbarchi in Italia. Secondo i dati del Viminale, sono 10.808 le persone arrivate da gennaio rispetto ai 50.524 dello stesso periodo del 2017. A maggio 1.314 gli arrivi via ...

Charles Leclerc sfreccia sul CIRcuito di Monaco nel primo video gameplay di F1 2018 : Codemasters ha pubblicato oggi il primo video di gameplay di F1 2018, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, con Charles Leclerc del team Alfa Romeo Sauber F1 che fa un giro nella sua pista di casa, l'iconico Circuito di Monaco, in vista della gara di questo fine settimana. F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (DVD e Steam) in tutto il mondo Venerdì 24 Agosto 2018. Dandoci un assaggio della grafica ...

CIR Rally Isola d'Elba 2018 - tutte le info : orari e risultati prove speciali - : ... che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica, e grazie anche all´intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei rallies ...

Avicii : un nuovo album potrebbe usCIRe entro la fine del 2018 : A rivelarlo è il magazine svedese Aftonbladet The post Avicii: un nuovo album potrebbe uscire entro la fine del 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Vela Day 2018 – Il 2 giugno al CIRcolo Savoia i bambini tornano in barca : Il 2 giugno torna Vela Day: bambini in barca gratuitamente al Circolo Savoia Per il secondo anno consecutivo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai bambini che vorranno cimentarsi con la Vela. L’appuntamento è per sabato 2 giugno con Vela Day 2018, una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport ...