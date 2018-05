Cimitero degli orrori | 4 arresti a Palermo

Tiangong-1 : ecco il “ Cimitero spaziale degli abissi” - il punto più isolato della Terra dove il veicolo fuori controllo sarebbe dovuto precipitare : La stazione spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare nelle prossime 24-36 ore, ma un punto in cui non atterrerà è l’inquietante “cimitero spaziale degli abissi” a cui dove va essere destinata. Generalmente i detriti provenienti dallo spazio finiscono nel punto più remoto del pianeta, a migliaia di km dalla Terra più vicina: il punto Nemo. Ma Tiangong-1 non troverà la sua dimora finale nel punto Nemo, che già ospita i rottami di circa ...

Ossa umane a Porto Recanati. Nel "Cimitero degli invisibili" ritrovata forse una 15enne scomparsa : Un cimitero degli "invisibili", migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati reclamati. Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di una 15enne bengalese, la cui denuncia di scomparsa risale ad otto anni fa. Questo, in sintesi, il parziale quadro investigativo sul ritrovamento, oggi pomeriggio, di alcune Ossa ...