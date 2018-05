Ciclismo | Fabio Aru | ‘Qualcosa di anomalo’

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il VAR nel Ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru : “Percorso durissimo - salita selettiva”. Davide Cassani : “Salita dell’Inferno micidiale” : Fabio Aru oggi ha provato il percorso su cui si disputeranno i Mondiali 2018 di Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori, infatti, è stato protagonista dell’ultima tappa del Tour of the Alps che si è appunto snodata sul circuito di Innsbruck. Il capitano della UAE Emirates ha analizzato il tracciato e le sue difficoltà come riporta l’Ansa: “Il percorso è veramente duro, la salita da affrontare sette volte è selettiva. Abbiamo ...

Ciclismo : Fabio Felline costretto ad un lungo stop Video : Una brutta notizia per i tifosi di #Fabio Felline e per tutti gli appassionati di #Ciclismo, il ciclista della Trek Segafredo non partecipera' alle classiche delle Ardenne e con tutta probabilita' difficilmente lo vedremo alla partenza del prossimo Giro d'Italia. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dallo staff medico della Trek Segafredo, svelando il difficile momento dell'atleta torinese classe 1990. Un lungo stop previsto per ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Sono contento così - mi manca il ritmo gara ma c’è tempo per il Giro d’Italia. I rivali? Stanno meglio ma….” : Fabio Aru ha avuto delle difficoltà negli ultimi due chilometri dell’Alpe di Pampeago, l’ascesa che ieri ha caratterizzato la seconda tappa del Tour of the Alps. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha pagato dazio da Froome e da altri big. Il sardo, però, non sembra preoccupato dall’esito di questa frazione e anzi sembra quasi ottimista verso la Corsa Rosa che scatterà il 5 maggio da Gerusalemme. Il capitano della UAE Emirates sta ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...