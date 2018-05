“Ci dispiace Baye…”. Ahia! La notizia su Dame è pesantissima : quell’aggressione ai danni di Aida Nizar torna come un boomerang. E adesso per il concorrente si mette malissimo : Baye Dame è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quindicesima edizione del Grande Fratello. Dal grido ”col cuore” durante il suo ingresso nella casa alla feroce aggressione ai danni della collega Aida Nizar , il concorrente italo senegalese non è di certo passato inosservato. L’arrivo a giochi già iniziati della spagnola non aveva contribuito a sedare gli animi degli inquilini e proprio Baye non era riuscito ...

Le scuse di Roby Facchinetti per i fan furiosi dopo il cambio di data e location : “Ci dispiace” : Arrivano le scuse di Roby Facchinetti per i fan dopo il repentino cambio di data in vista dei concerti di Roma e Milano. I due ex Pooh si sono infatti visti costretti ad annullare i due live e spostarli di data e location, evenienza che non è stata digerita dai tanti che avevano già organizzato per raggiungere i due artisti in tour. L'ex Pooh si è quindi visto costretto a intervenire dopo le tante lamentele dei fan, che già erano pronti per ...