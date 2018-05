Chris Froome vince 101° Giro d'Italia

Nella bacheca di Chris Froome, adesso, non manca più nulla. La penultima tappa (Susa-Cervinia, 214km) va ad uno splendido Mikel Nieve (arrivo in solitaria), la gloria è tutta per il fuoriclasse britannico (7° al traguardo) che vince il Giro d'Italia e chiude, dopo aver conquistato 4 Tour de France e 1 Vuelta di Spagna, un fantastico 'triplete'.Abdica l'olandese Dumoulin,campione 2017, che non ha più gambe per recuperare i 40" di ritardo dalla maglia rosa. Secondo posto di giornata per Gesink, poi Grossschartner,Ciccone e Brambilla,(Di sabato 26 maggio 2018)

