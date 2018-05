Chi è Ante Coric | il ' nuovo Modric' che ha stregato la Roma

Arresto di Montante - Renato SChifani non risponde ai pm/ Caltanissetta - in silenzio anche Esposito e Curva : Arresto di Montante, Renato Schifani non risponde ai pm. Caltanissetta, in silenzio anche Esposito e Curva. L'ex presidente del senato si dice estraneo ai fatti e non proferisce parola(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:55:00 GMT)

La Roma vuole Cristante : MonChi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."

L’Avana - spunta un nuovo impressionante video dello sChianto : l’aereo precipita in verticale : Un nuovo video immortala il momento dello schianto del Boeing dello scorso 18 maggio, caduto poco dopo il decollo dall’aeroporto di L’Avana. 110 persone sono morte sul colpo e 3 persone sono state ricoverate in gravi condizioni. Lunedì è morto un giovane di 23 anni e venerdì ha perso la vita una donna, portando a 112 il numero delle vittime dello schianto della settimana scorsa di un aereo di linea cubano. La morte di Emiley Sanchez ...

La cura dimagrante delle Partecipate : «1600 da Chiudere» : ROMA Da una prima analisi non sarebbero in regola circa 1.600 società Partecipate. Che quindi, in base alla riforma Madia, devono essere dismesse o chiuse. E così ieri - praticamente...

Caltanissetta - inChiesta Montante : SChifani ed Esposito non rispondono ai pm : Davanti ai pm di Caltanissetta, che li hanno interrogati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sincindustria, Antonello Montanete, hanno scelto di restare in ...

Andrea Damante e la diChiarazione d'amore su Instagram : «È per Giulia De Lellis» : A poche settimane dalla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, sono ancora tanti i fan che sperano in una rappacificazione della coppia. E un indizio potrebbe esserci... Jeremias e il...

Giro d’Italia - Dumoulin sprezzante : “ho deciso di aspettare Reichenbach - ma sembrava una… vecChia signora” : Tom Dumoulin svela uno dei motivi che gli hanno fatto perdere tempo nella lunga rincorsa a Chris Froome nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia Cambia il proprietario della maglia rosa del Giro d’Italia ma non l’inseguitore, che resta sempre Tom Dumoulin. Il corridore della Sunweb ha assistiti inerme all’assolo di Froome, rimanendogli però in scia nella classifica generale, che li vede separati da quaranta secondi. ...

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. MonChi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Vasto Basket in festa - Spadaccini : 'Si Chiude un anno entusiasmante' : Il consiglio direttivo , formato da tante persone appassionate di sport e legate alla Vasto Basket che danno un contributo prezioso. Gli sponsor , che ci sostengono ogni anno. E infine il pubblico ...

Francisco Porcella concorrente a PeChino Express 7 (Anteprima Blogo) : Ha conquistato da poco la medaglia d'argento nell'edizione 2018 di Ballando con le stelle ed è già pronto per partire per una nuova avventura televisiva. TvBlog è in grado di darvi il nome di un altro concorrente dell'adventure game di Rai2 Pechino Express, secondo quanto apprendiamo infatti Francisco Porcella sarà fra i concorrenti della nuova serie del celebre programma realizzato con la collaborazione della società Magnolia, facente parte del ...

Migranti - trovato un corpo a BardonecChia. È il primo sul versante italiano : “Passato di qui col gelo dell’inverno” : Questa mattina, venerdì 25 maggio, nella valle del Frejus, al confine tra Italia e Francia, è stato scoperto il cadavere di un migrante in stato avanzato di decomposizione. Lo hanno ritrovato lungo il torrente, nel sentiero che conduce all’orrido tra la neve e i detriti. Si tratta della prima vittima sul versante italiano dopo la morte di Mathew Blessing e Mamadou: “Probabilmente ha preso una via meno semplice in inverno per evitare i controlli ...