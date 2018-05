Chelsea | è fatta per Sarri | biennale da 6 milioni Arrivano Higuain e Koulbaly?

serieanews

: Eurosport : Sarri-Chelsea: è fatta per 6 milioni l'anno! Manca solo l'ok di De Laurentiis - - genovesergio76 : Eurosport : Sarri-Chelsea: è fatta per 6 milioni l'anno! Manca solo l'ok di De Laurentiis - - MondoNapoli : Gazzetta - Sarri al Chelsea è fatta ma l'annuncio ufficiale tarda ad arrivare: dietro ragioni economiche e ... -… - raffaele_russa : #Sarri - #Chelsea, è fatta. 6 milioni all’ex tecnico del #Napoli. Manca l’ok di #DeLaurentiis… -

(Di sabato 26 maggio 2018)- Maurizioal. Mancano ormai pochi dettagli all’annuncio ufficiale del nuovo tecnico della formazione londinese. L’ormai ex allenatore del Napoli sarà il successore di Antonio Conte.da 6netti a stagione e campagna acquisti da urlo per puntare al ritorno immediato in Champions League.E KOULIBALY Il mercato del… L'articolo, èperda 6? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....