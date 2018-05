Che tempo che fa | gli ospiti di domenica 27 maggio 2018

Savona : «Veti su di me? Certo Che ci sono». A passeggio a Villa Borghese : «Chissà se poi avrò tempo» Foto : Una frase sibillina che forse preannuncia un incontro imminente al Quirinale tra il premier incaricato Conte e il presidente Mattarella, che peraltro ha annullato la sua partecipazione alla manifestazione annuale di piazza di Siena

Siracusa. ParCheggio di Fontane BianChe - pubblicato l'avviso per affidarne la gestione : corsa contro il tempo : La struttura sarà location di spettacoli, iniziative per bambini, eventi socio-culturali, servizi alla disabilità per la fruizione del mare.

Il torneo Che celebra il fascino del tennis di un tempo : Divisa bianca, racchetta di legno e tutta l’eleganza dei tempi che furono. Aspria Harbour Club, il rinomato centro sportivo di Milano, celebra lo spirito più autentico del tennis vintage con “Gesti Bianchi”: un torneo di tennis doppio giallo misto, in cui l’atmosfera suggestiva del centro sport e benessere incontra il fascino delle tradizioni, ricatapultando giocatori e pubblico in una sorta di magico passato. Il tutto si ...

Previsioni meteo Italia weekend 26-27 maggio. Che tempo farà : Il brutto tempo degli ultimi giorni sta per lasciare il passo a un weekend di sole e caldo. Un anticipo di estate in piena regola che conquisterà l’Italia da nord a sud facendo schizzare le temperature oltre i 30 gradi in molte città. Un’impennata quasi improvvisa dei termometri, considerando le medie degli ultimi giorni di pioggia, che ci farà piombare nell’anticiclone in arrivo dal nord Africa e che dovrebbe garantirci un ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non ho la bacChetta magica. Serve tempo ma resto fiducioso” : Prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini, da allenatore della Nazionale Italiana di Calcio, e prima conferenza stampa. In mattinata, il tecnico ha diretto l’allenamento in vista delle amichevoli con Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (1° giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno a Torino). Il neo tecnico azzurro, dopo le defezioni di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, costretti a saltare per infortunio gli ultimi ...

Panchina Bologna - scelto il sostituto di Donadoni ma serve tempo : ecco perchè : Panchina Bologna – Si è conclusa una stagione altalenante in casa Bologna, l’obiettivo comunque è stato raggiunto ed adesso l’intenzione è quella di programmare al meglio la stagione. Addio deciso con il tecnico Donadoni, i motivi? Una stagione non entusiasmante ed il rapporto con una parte della tifoseria incrinato, diversi battibecco che hanno portato grande tensione. Già scelto l’allenatore per la prossima stagione, si ...

Maltempo MarChe : riaperta l’ex ss360 dopo la chiusura per allagamento : E’ stata riaperta al traffico la ex strada statale 360 Arceviese, in precedenza chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle e Casine, in provincia di Ancona, a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo Marche: riaperta l’ex ss360 dopo la chiusura per allagamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo MarChe - il sindaco di Caldarola : “250mila euro di danni” : Violentissima e lunga bomba d’acqua a Caldarola, tanto da costringere il sindaco Luca Maria Giuseppetti a richiedere in Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Nel pomeriggio di lunedì scorso, e in misura più lieve anche ieri, piogge violentissime con fulmini e saette, si sono abbattute sul piccolo Comune. Strade invase dal fango a causa di una trentina di smottamenti di terreno, scantinati e garage allagati. Tubature ...

Maltempo : Sagar - il ciclone più forte mai registrato in Somalia - provoca decine di vittime e di dispersi - danni anChe in Etiopia [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo Sardegna : 1.5 milioni per le opere pubbliChe danneggiate : La Giunta Pigliaru ha stanziato 1,5 milioni di euro per nuovi interventi di ripristino e messa in sicurezza di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali. “In questo modo – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, che ha proposto la delibera – puntiamo a dare risposte immediate alle diverse criticità segnalate, a partire dal 2017 fino ai primi mesi di maggio ...

Mattarella prende tempo : meglio riflettere Che dare un incarico frettoloso : meglio prendersi un giorno di riflessione in più piuttosto che dare un incarico frettoloso e poi ricevere le dimissioni il giorno dopo. Si basa anche su questa preoccupazione l'entrata in stand-by del ...