Champions | Salah infortunato | deve uscire

Champions - il Liverpool perde Salah dopo 30' : ko alla spalla : L'egiziano paga lo scontro con Sergio Ramos nel primo tempo della finale di Kiev

Finale Champions League - subito un colpo di scena : Salah out alla mezzora! : Finale Champions League, subito fuori dai giochi Mohammed Salah, Liverpool costretto a sostituire il suo talento egiziano Finale Champions League che perde uno dei più attesi protagonisti. Si è fatto un gran parlare del duello tra Cristiano Ronaldo e Mohammed Salah, ma di fatto non andrà in scena. L’esterno egiziano del Liverpool infatti, è stato messo fuori gioco da Sergio Ramos, che con un intervento da karate ha lussato la spalla del ...

Champions - l'ora della finale : Ronaldo contro Salah - a Kiev è Real Madrid-Liverpool : In Ucraina sarà incoronata la regina d'Europa. Gli spagnoli a caccia della Tredicesima, la terza consecutiva, il Liverpool torna a giocarsi il trofeo dopo 11 anni. Salah sfida CR7, Isco e Bale e contro Firmino e Mané.

Finale Champions - Klopp : “Salah pieno d’energia” : “Salah fa il Ramadan? La religione è una questione privata. È tutto ok, io vedo Momo pieno di energia”. Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, risponde a una domanda sul digiuno fino al tramonto della sua ‘stella’, musulmano praticante, nonostante domani ci sia la Finale di Champions contro il Real Madrid. Ma Salah, se il Liverpool vincerà, è da Pallone d’Oro? “Questo non è importante per un allenatore ...

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League : le probabili formazioni. Ballottaggio Bale-Isco - sfida stellare tra Salah e Ronaldo : La notte delle stelle sta per avere inizio. Real Madrid e Liverpool sono pronti a contendersi a Kiev stasera, sabato 26 maggio, la coppa dalle grandi orecchie nella Finale di Champions League 2017-2018. I Galacticos sono reduci da due trionfi consecutivi e si apprestano a disputare la quarta Finale negli ultimi cinque anni, segnale evidente di un gruppo formidabile e capace di segnare un’era. I Reds, dal canto loro, sono giunti ...

Ronaldo contro Salah : la finale di Champions è una questione di stile : Cristiano Ronaldo non ha un capello fuori posto. I riccioli ingovernabili di Momo Salah, invece, sono diventati il suo marchio di fabbrica, tanto che i tifosi indossano delle parrucche per celebrarlo. Cristiano Ronaldo poi non ha un pelo sul corpo, mentre Momo Salah ha una barba incolta, che non ha alcuna intenzione di tagliare. Cristiano Ronaldo quando segna scivola sul prato con la sua classica esultanza, e se ha qualcosa che non va cerca un ...

Liverpool - Salah interrompe il Ramadan : non digiunerà per la finale di Champions con il Real Madrid : Il digiuno e lo sport Ma il digiuno può influire Realmente sulle prestazione sportive degli atleti? Secondo il calciatore del Leganés El Zhar, il digiuno lo aiuta: "Gioco meglio durante il Ramadan - ...

Salah e il sogno Champions : Chissà quanti voti prenderebbe Mohamed Salah se sabato diventasse il primo egiziano a vincere la Champions . Alle presidenziali di marzo oltre un milione di connazionali annullò la scheda scrivendo il ...