Champions | Real Madrid-Liverpool | la notte da incubo del portiere Karius

Real-Liverpool - Karius - notte allucinante. Regala la Champions al Real : Non piangere @LorisKarius , una serata storta può capitare a tutti. Coraggio campione. Un abbraccio dal @sscnapoli . - Official SSC Napoli , @sscnapoli, May 26, 2018 La dimensione del disastro che ha ...

Pagelle/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : i voti della partita (Finale Champions League) : Pagelle Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 23:16:00 GMT)

Il Real vince la Champions grazie a due gol ridicoli e a un capolavoro : I due gol più ridicoli della storia delle finali di Champions League. E il più bello. La finale di Kiev è stata emozionante e drammatica, tremenda e commovente, almeno fino a quando quell’abominio di Karius – che qualcuno si ostina a chiamare portiere – ha deciso di entrare nel mito e regalare al Re

VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! Due errori clamorosi - Bale e Benzema segnano e il Real Madrid vince : Loris Karius, portiere del Liverpool, ha commesso due clamorose papere nella Finale della Champions League 2018 di calcio. L’estremo difensore dei Reds, infatti, è stato il grande colpevole della sconfitta degli inglesi contro il Real Madrid. C’è il suo zampino sul primo e sul terzo gol delle merengues. Nel primo caso, ha cercato un frettoloso rinvio con le mani senza accorgersi che nei paraggi c’era Benzema, abile dunque a ...

Real-Liverpool : lo show di Dua Lipa - l'infortunio di Salah - il gol di Bale. Le foto della finale di Champions : Le foto più belle di una finale di Champions ricca di emozioni REAL MADRID-LIVERPOOL: CRONACA E TABELLINO l'infortunio DI Salah LA ROVESCIATA SPAZIALE DI BALE

Champions league - il Real Madrid asfalta il Liverpool : 3-1 - incubo di Karius : Il Real Madrid si conferma campione d'Europa per il terzo anno consecutivo. Nella finale di Champions league di Kiev, la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane ha battuto per 3-1 il Liverpool. ...

Champions League - la coppa al Real con merito - rovesciata e papere (altrui) : Sono le rovesciate a segnare la Champions League 2018 e a portarla per la tredicesima volta, la terza consecutiva, al Real Madrid. Dopo il colpo spettacolare contro la Juventus di Ronaldo ai quarti di finale è Gareth Bale a siglare con una rovesciata spettacolare il secondo gol madridista nel 3 a 1 finale fra gli spagnoli e il Liverpool. A contraddistinguere la partita di Kiev sono anche gli errori del portiere inglese Karius che portano il ...

Trionfo Real : terza Champions di fila. Bale e le papere di Karius stendono il Liverpool 3-1 : Il tris è servito: il Real Madrid, nella notte di Kiev, alza al cielo la sua terza Champions League consecutiva, battendo per 3-1 il Liverpool. Merito di uno straordinario Gareth Bale e di un...

Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza volta consecutiva : Nella finale di Kiev ha battuto 3-1 il Liverpool, soprattutto grazie agli errori del portiere Loris Karius The post Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza volta consecutiva appeared first on Il Post.

Champions - il Real Madrid è campione d'Europa : Bale doppietta - Karius da incubo - 3-1 al Liverpool : C'è sempre e solo il Real Madrid: a Kiev batte 3-1 il Liverpool in finale e si laurea campione d'Europa per la tredicesima volta nella storia, la terza consecutiva. Il Madrid entra nella leggenda, ...

Champions League 2018 - Real Madrid campione. Liverpool ko 3-1 : Blancos alla tredicesima Coppa. Reds subito senza Salah, uscito per infortunio al 29esimo. Eroe della serata Bale, entra e cambia la partita. Eroe negativo Karius, il portiere dei Reds responsabile su ...

LIVE Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool , Finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

LIVE Finale Champions League - Real Madrid-Liverpool in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : DIRETTA streaming sul sito di Mediaset , gratis, e su Premium Play , per gli abbonati, : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla ...

DIRETTA/ Real Madrid-Liverpool (risultato finale 3-1) streaming video Canale 5 : i blancos vincono la Champions : DIRETTA Real Madrid Liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca la finale di Champions League, allo stadio Olimpico di Kiev(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:34:00 GMT)