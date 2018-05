: Aspettando un’altra grande finale di Champions League a Kiev! ???????? #ChampionsLeague - javierzanetti : Aspettando un’altra grande finale di Champions League a Kiev! ???????? #ChampionsLeague - OptaPaolo : 2 - Gareth Bale è il primo giocatore nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a segnare una doppietta… - Eurosport_IT : Terza Champions consecutiva, tredicesima nella storia: il Real Madrid batte 3-1 il Liverpool! #UCLfinal ???? ?… -

Tris. Gli spagnoli vincono la loro 13.ma(terza di fila) battendo 3-1 il Liverpool in finale a Kiev. Buon avvio del Liverpool che poi perde Salah per infortunio (30'). Tra i blancos out Carvajal (36'). Il 2° tempo si apre col palo di Isco (48'). Poi al 51' c'è la 'fritatta' del portiere Karius che rinvia sul piede di Benzema per il vantaggio.Quasi immediata la 'zampata' di Manè per il pari (55').Ma ecco la meravigliosa rovesciata di Bale: 2-1 al 64'. Palo di Manè (70'). Chiude il tris di Bale con papera di Karius (83')(Di sabato 26 maggio 2018)