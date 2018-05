Champions League 2018 | Real Madrid campione Liverpool ko 3-1

Champions League - Karius in lacrime sotto la curva dopo le “papere” : commovente applauso dei tifosi del Liverpool [VIDEO] : Chapeau ai supporters del Liverpool, il trattamento riservato al povero Karius dopo le papere di questa sera è stato da favola Karius questa sera ne ha combinate di tutti i colori. Il portiere del Liverpool è stato uno dei protagonisti, in negativo, della finale di Champions League persa dai Reds per 3-1 contro il Real Madrid. Due sue gaffe hanno spianato la strada a CR7 e compagni, ma i tifosi non gli hanno voltato le spalle, anzi. Nel post ...

Champions League - tutti in piedi per la squadra più forte della storia del calcio : Real Madrid (di nuovo) sul tetto d’Europa : Real Madrid capace di vincere 4 Champions League negli ultimi 5 anni, numeri clamorosi da parte dei blancos che continuano a dominare la competizione Siamo fortunati, stiamo assistendo alla storia. Il Real Madrid sta scrivendo una pagina indelebile del “libro” del calcio. Siamo abituati a rendere onore ad alcune grandi formazioni soltanto dopo anni di distanza, dopo aver metabolizzato successi e capito la Reale entità di alcune ...

Canale 5 salta la cerimonia di apertura della finale di Champions League : Come se nulla fosse accaduto. Possiamo riassumere così ciò che Canale 5 ha scelto di (non) trasmettere nella prima serata dedicata alla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, l'ultima partita dei 3 anni di esclusiva del torneo che Mediaset ha avuto dal 2015 sui canali Premium. Partiamo dal presupposto che da parecchi anni, la competizione calcistica, come nei grandi eventi come il Mondiale di calcio o il Superbowl, ha nel ...

Finale Champions League 2018 LIVE : in campo Real Madrid Liverpool 2-1 - Salah ko FOTO : In campo Real Madrid LIVErpool 2-1 DIRETTA Palo di Manè al 70' Gol in rovesciata di Bale al 64'. Gallese era entrato da tre minuti al posto di Isco Manè riapre il match con un gran gol di rapina in ...

Finale Champions League : Real Madrid-Liverpool 3-1. Galacticos Campioni d’Europa - terza volta consecutiva. Doppietta di Bale : Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2018 e si è così confermato Campione d’Europa per la terza volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno da quando la competizione ha preso questa denominazione e che nell’era della Coppa Campioni era avvenuta soltanto tre volte (pokerissimo iniziale proprio dei galactcos dal 1956 al 1960, poi tris dell’Ajax nel 1971-1973 e del Bayern Monaco nel 1974-1976). Le merengues hanno ...

Pagelle Real Madrid-Liverpool 3-1 - Finale Champions League : Bale entra e porta il trofeo in Spagna - incubo Karius : Il Real Madrid conquista la terza Champions League consecutiva: battuto 3-1 il Liverpool. Andiamo a scoprire le Pagelle della Finale di Kiev. Real Madrid 6.5 Navas, 6.5: bravo a disimpegnarsi bene nelle folate offensive dei Reds. Carvajal, 6: bene in fase difensiva, prova a creare qualcosa davanti, senza riuscirci. Anche lui, dopo Salah, è costretto a lasciare il campo per infortunio (dal 37′ Nacho, 6: bene in copertura, spinge ...

Champions League - trionfa il Real Madrid : 22.39 Tris Real. Gli spagnoli vincono la loro 13.ma Champions (terza di fila) battendo 3-1 il Liverpool in finale a Kiev. Buon avvio del Liverpool che poi perde Salah per infortunio (30'). Tra i blancos out Carvajal (36'). Il 2° tempo si apre col palo di Isco (48'). Poi al 51' c'è la 'fritatta' del portiere Karius che rinvia sul piede di Benzema per il vantaggio Real.Quasi immediata la 'zampata' di Manè per il pari (55').Ma ecco la ...

VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia alla Ronaldo - il Real Madrid vince : Gareth Bale ha segnato un gol spettacolare nella Finale della Champions League 2018 di calcio. Il gallese ha siglato la rete del 2-1 con una rovesciata d’autore: colpo da maestro davvero sbalorditivo che ha permesso al Real Madrid di battere il Liverpool e di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Di seguito il VIDEO del gol in rovesciata di Gareth Bale in Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League ...

Il gran gol di Gareth Bale nella finale di Champions League - in rovesciata : Era appena entrato in campo al posto di Isco, e ha segnato il 2-1 con un'acrobazia notevole The post Il gran gol di Gareth Bale nella finale di Champions League, in rovesciata appeared first on Il Post.

Real Madrid-Liverpool 1-0 - finale Champions League 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Real Madrid-liverpool, finale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Finale Champions League 2019 - dove si gioca?/ Istanbul - Ataturk Olimpiyat dove il Liverpool batté il Milan : Finale Champions League 2019 a Istanbul, si torna all'Ataturk Olimpiyat che nel 2005 teatro della rimonta del Liverpool col Milan con i Reds in trionfo ai rigori dopo essere stati sotto 3-0.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:13:00 GMT)

Finale Champions League 2018 - Salah infortunato e sostituito : spalla ko e lacrime a Kiev : Era l'uomo più atteso. Lui, Mohamed Salah, il giocatore più chiacchierato del Liverpool. La sua Finale di Champions League, però, è durata appena mezz'ora. Troppo forte il dolore alla spalla dopo un ...