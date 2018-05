Champions | allarme bomba a Kiev | evacuate cinque stazioni della metro

Champions - allarme bomba a Kiev : tutto rientrato : Alcune telefonate anonime avevano provocato la chiusura di cinque fermate della metropolitana: la situazione è presto tornata alla normalità dopo la verifica delle forze dell'ordine

Finale Champions League - allarme bomba a Kiev : evacuate 5 stazioni del metro : allarme bomba Kiev – Situazione delicata in vista della Finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, tensione nelle ultime ore. Dopo gli scontri tra tifosi adesso è allerta terrorismo, 5 allarmi bomba che hanno provocato la chiusura di altrettante stazioni della metropolitana. La notizia viene data direttamente dall’agenzia di stampa ucraina Interfax, che tramite il proprio account Facebook riferisce della chiusura di ...

