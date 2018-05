Castellammare | 12enne violentata da un branco di quattro minorenni Denunciati

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) Aveva accettato un passaggio in scooter da un ragazzino per andare a una festa. Ma era tutta una trappola. Unaresidente a Gragnano, nel napoletano, è stata portata in un luogo sconosciuto dove ad aspettarla c’erano altri tre(tutti di età compresa fra i 14 e i 16 anni). Che l’hannopiù volte e hanno ripreso gli abusi sessuali con uno smartphone. Isospettati sono stati poi individuati dai carabinieri. Come confermato dagli inquirenti, l’episodio è avvenuto adi Stabia lo scorso aprile. La ragazzina ha raccontato prima ai genitori e poi ai magistrati l’accaduto. E la sua testimonianza è stata fondamentale per l’identificazione dei, oraper violenza sessuale. In un primo momento sembrava anche che lafosse rimasta incinta a seguito dello stupro, ma il legale della famiglia ha ...