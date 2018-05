Caso Gurtel | la tangentopoli spagnola che condanna il partito di Rajoy

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) Negli ultimi decenni abbiamo scoperto che gli Stati possono fallire, come le imprese, per default. I partiti politici, invece, falliscono per corruzione, in una sorta di deflagrazione interna che travolge apparati e, con essi, talvolta ideologie e pezzi di storia. È accaduto in Italia nel 1992, data che segna lo spartiacque tra prima e seconda repubblica, potrebbe ripetersi ai giorni nostri in Spagna. Una corposa sentenza di ben mille 687 pagine è destinata a fare letteratura, una descrizione analitica di fatti e trame che svelano un articolato sistema di corruzione. È ilGürtel, la, con al centro il Partido popular, la formazione conservatrice perno di un sistema in cui – secondo i giudici della Audiencia nacional, il tribunale che ha emesso la sentenza – si intrecciano tangenti per aggiudicazione di appalti, traffici di influenze, malversazioni, ...