Caserta | spara all' avvocato | Dovevi farmi riottenere il posto di lavoro

(Di sabato 26 maggio 2018) È veramente incredibile ciò che è accaduto a Capodrise, in provincia di, dove un uomo ha ferito a colpi di pistola il proprio, colpevole, quest'ultimo, di non essere riuscito a fargli ottenere la reintegra giudiziale presso le Ferrovie dello Stato, da cui era stato licenziato.Pasquale Lettieri, il 60enne aggressore, è stato prontamente condotto nel carcere di Macerata; dovrà rispondere delle pesantissime accuse di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento, ricettazione e minacce aggravate. Una vicenda assurda ma che, ancora una volta, porta alla luce la semplicità con cui è possibile entrare in possesso di armi da fuoco illegali.Stando alla ricostruzione della polizia di Stato, Lettieri si è presentato presso lo studio legale associato e, dopo aver avuto un violento diverbio con il legale, ha estratto la ...