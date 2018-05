CARLOS MARIA CORONA Fabrizio | “Il mio arresto un trauma indelebile | tremava come un

Fabrizio Corona/ Lo shock del figlio CARLOS MARIA e il rimprovero a Silvia Toffanin (Verissimo) : Fabrizio Corona , l'ex paparazzo torna in televisione dopo il carcere e parla del suo rapporto con Silvia Provvedi, Belen Rodriguez e Nina Moric. (Verissimo) (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:50:00 GMT)

Nina Moric/ Troppo magra? La custodia persa di CARLOS MARIA : il dramma della modella : Nina Moric , la mo della sta male? Le polemiche dopo l'ingresso della showgirl nella casa del Grande Fratello. Ospite a Canale 5 il suo ex e padre del figlio Fabrizio Corona. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:52:00 GMT)

CARLOS MARIA Corona/ Il figlio di Fabrizio è riuscito a festeggiare il compleanno col papà (Verissimo) : Carlos Maria Corona , il figlio di Fabrizio Corona è riuscito a festeggiare il compleanno insieme al papà lo scorso aprile. Quest'ultimo sarà oggi ospite nel salotto di Canale 5. (Verissimo) (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:51:00 GMT)

CARLOS MARIA Corona / Chi è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Lei Ha perso l’affidamento! : Carlos Maria Corona è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona che è però affidato alla nonna paterna Gabriella. Ecco perchè la madre ha perso l'affidamento. Non è un momento facile per Nina Moric che oggi ha visto definitivamente finire la sua storia con Luigi Favoloso, ormai da tre settimane nella Casa del Grande Fratello 15. Ma per Nina la difficoltà maggiori sono arrivate qualche tempo fa, quando le è stato tolto l'affidamento di suo ...