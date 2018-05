' Cantine Aperte' in Friuli Venezia Giulia - XXVI edizione

'Cantine APERTE' : IN VIGNA CON AIRC : PERUGIA Si avvicina l'appuntamento con Cantine Aperte 2018; nel prossimo fine settimana anche quest'anno AIRC sarà il partner ufficiale di Movimento Turismo del Vino. Nelle cantine aderenti all'...

Festa del vino - torna Cantine aperte : ... come trekking, uscite in mountain bike, degustazioni di annate storiche, concerti, spettacoli teatrali. Protagonisti, però, saranno anche i prodotti tipici della tradizione abruzzese, ...

Turismo Vino - Cantine Aperte a Torgiano con Lungarotti : Roma, 22 mag. , askanews, Calici alzati anche in Umbria da Lungarotti per 'Cantine Aperte', la tradizionale festa del Movimento Turismo del Vino , MTV, in programma il 26 e 27 maggio prossimo in tutta ...

Alla scoperta del mondo del vino - tornano gli eventi di Cantine Aperte - : Si svolgeranno nel fine settimana del 26 e 27 maggio e verranno ospitati all'interno di circa mille aziende vinicole in tutta Italia. Un'occasione per scoprire segreti della vinificazione e tesori ...

Cantine Aperte lancia il gusto di Parma a Monte delle Vigne : È un incontro di eccellenze. La 26° edizione di Cantine Aperte offre lo spunto per l’abbraccio tra un’esperienza unica nel terroir di Monte delle Vigne a Ozzano Taro (PR), i salumi dell’Antica Corte Pallavicina e i formaggi di Silvano Romani. Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, l’azienda enologica parmigiana, tra le fondatrici del Movimento Turismo del Vino, spalanca la propria fabbrica dei sogni a chiunque abbia il desiderio di calarsi in ...

Bari Cantine Aperte 2018 raddoppia in Puglia : L'enogastronomia è uno dei prodotti turistici, insieme a cultura, wedding, natura, sport, congressi, sul quale puntiamo. Per questo ci siamo dotati di un esperto nazionale che potrà aiutare il ...

Il 26 e 27 maggio anche in Toscana torna 'Cantine aperte' : Roma, 16 mag. , askanews, 'Gustiamo il bello della Toscana'. E' il motivo e anche il tema che il Movimento Turismo del Vino Toscana ha scelto per la prossima edizione di Cantine Aperte, in programma ...

Tornano le Cantine Aperte con 16 appuntamenti : TRENTO . L'ultimo weekend del mese di maggio, il Movimento Turismo del Vino organizza cantine aperte organizza un importante evento enoturistico che coinvolge 16 realtà sul territorio. L'appuntamento ...

Il 26 e 27 maggio torna anche in Toscana Cantine Aperte : Roma, 16 apr. , askanews, 'Gustiamo il bello della Toscana'. Parte da Vinitaly il tema che la delegazione Toscana del Movimento Turismo del Vino ha deciso per la prossima edizione di Cantine Aperte, ...

Umbria - presentate a Verona 'Cantine aperte' : PERUGIA In occasione della prossima edizione di Vinitaly, a Verona dal 15 al 18 aprile , il Movimento Turismo del Vino dell ' Umbria presenter à al pubblico e alla stampa di settore la prossima ...