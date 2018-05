Canottaggio | Europei Junior Gravelines 2018 | gli azzurri brillano nelle eliminatorie

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : Italia in gara in 13 specialità - con un occhio agli YOG : Provengono da 34 Paesi i 165 equipaggi (per un totale di 490 atleti) che sabato e domenica, nelle acque francesi di Gravelines, si giocheranno i 14 titoli in palio agli Europei junior di Canottaggio. Sarà l’ultima manifestazione che qualificherà degli equipaggi agli YOG di Buenos Aires, in programma ad ottobre. L’Italia ha già qualificato, negli Europei di categoria dello scorso anno, il due senza femminile, mentre in questa rassegna ...