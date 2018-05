blogo

: RT @tvblogit: Canale 5 salta la cerimonia di apertura della finale di Champions League - livelifeVale : RT @tvblogit: Canale 5 salta la cerimonia di apertura della finale di Champions League - ____Martina__ : RT @tvblogit: Canale 5 salta la cerimonia di apertura della finale di Champions League - SeeLallero : Canale 5 salta la cerimonia di apertura della finale di Champions League -

(Di sabato 26 maggio 2018) Come se nulla fosse accaduto. Possiamo riassumere così ciò che5 ha scelto di (non) trasmettere nella prima serata dedicata alladitra Real Madrid e Liverpool, l'ultima partita dei 3 anni di esclusiva del torneo che Mediaset ha avuto dal 2015 sui canali Premium. Partiamo dal presupposto che da parecchi anni, la competizione calcistica, come nei grandi eventi come il Mondiale di calcio o il Superbowl, ha nel suo epilogo il suo supershow musicale.Quest'anno ad accompagnare il calcio d'iniziopartita che assegna il titolo di campione europeo, c'è stata Dua Lipa, la giovane star britannica che ha spopolato con i suoi successi performati anche sul palco allestito al centro dello stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev.prosegui la letturaladidipubblicato su TVBlog.it 26 maggio 2018 22:37.