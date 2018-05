Calcutta | il tour del nuovo disco sarà negli Autogrill

Calcutta - l’instore tour passa da due Autogrill : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T14:09:04+00:00 ROMA – È in tutti gli store da ieri, per Bomba Dischi, Evergreen, il terzo album di Calcutta . Per presentarlo, il cantautore – al secolo Edoardo D’Erme – ha organizzato uno speciale instore tour : negli Autogrill . I fan potranno incontrare Calcutta mercoledì 30 maggio, dalle ore 19 alle ore 21, nell’Area […] L'articolo Calcutta , l’instore tour passa da due Autogrill proviene da NewsGo.

L’instore tour di Calcutta per l’album Evergreen in autogrill : come incontrare il cantautore : Annunciato l'instore tour di Calcutta per il nuovo album di inediti Evergreen, pubblicato venerdì 25 maggio e disponibile in tutti i negozi di dischi e digital store. Per promuovere l'uscita del disco e presentarlo al pubblico, Calcutta ha pensato ad una location del tutto anomala ma originale per gli eventi firmacopie di Evergreen: l'instore tour di Calcutta, infatti, toccherà gli autogrill! come comunicato attraverso Facebook, nei ...