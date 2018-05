Calciomercato Genoa | Ballardini | «Perin? Non abbiamo pensato a un sostituto»

Calciomercato Genoa - le ultime da Ballardini : Perin - Giuseppe Rossi e Medeiros : Calciomercato Genoa – Sono ore già calde per il Calciomercato del Genoa che si muove in vista della pRossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione importante. Il presidente Preziosi sta valutando alcune situazioni di mercato su tutte quella di Perin, ormai vicino alla Juventus, ecco le parole del tecnico Ballardini: “sarà importante condividere le scelte con la società, vedere quali ruoli serve rinforzare e avere ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin tra i più forti d'Italia» : SU ROSSI E PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Calciomercato Genoa - è testa a testa per il dopo Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima stagione e regalare al tecnico Ballardini una squadra competitiva. Una situazione importante da chiarire sarà quella relativa al nuovo portiere, certo l’addio di Perin, ad un passo dalla Juventus. Arrivano conferme sul possibile sostituto, come anticipato da CalcioWeb una soluzione importante porta a Skorupski della Roma mentre secondo Sky Sport un nome da seguire è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - duello Spal-Genoa per l’attacco : Il Calciomercato non è ancora arrivato nella fase caldissima, il campionato infatti è da poco terminato ma nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione. Obiettivi raggiunti per Spal e Genoa che adesso guardano con attenzione al futuro, in particolar modo mosse per l’attacco. Nel dettaglio secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nome in comune per l’attacco, si tratta di Samuel Di Carmine, autore di una ...

Calciomercato Genoa - altro innesto a parametro zero : club scatenato : Calciomercato Genoa – Il Genoa è attivissimo sul fronte Calciomercato, l’intenzione del presidente Preziosi è quella di consegnare al tecnico Ballardini una squadra quasi completa all’inizio del nuovo ritiro. Dopo quello di Criscito altro innesto, colpo nelle ultime ore a parametro zero. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Koray Günter, difensore classe 1994 in forza fino ad ora al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Genoa - ecco il terzino destro per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di migliore l’ultimo campionato. Dopo l’arrivo di Criscito è stato definito un altro acquisto, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società rossoblu ha chiuso per Ivan Lakicevic, terzino destro classe 1993 con il contratto in scadenza con il Vojvodina. Nell’ultima stagione 32 presenze e 3 assist. Il ...

Calciomercato Genoa - Perin : “di corsa alla Juventus” : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha chiuso la stagione con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino, adesso a tenere banco è il mercato ed il futuro di Perin con il portiere che apre sempre di più alla Juventus. Ecco le parole dell’estremo difensore al Corriere Di Torino: “Juventus? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juve non è da tutti, già questo per me è motivo ...

Calciomercato Genoa - Perinetti parla di Perin : le indicazioni sul portiere : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match importanti indicazioni di Perinetti che ai microfoni di Premium Sport ha parlato del futuro del portiere Perin: “il calcio di oggi è questo, il mercato dinamico, bisogna essere pronti a sfruttare determinate occasioni, sostituire giocatori attratti da altre piazze e competizioni come la Champions. Salutiamo intanto Criscito, ...

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...

Calciomercato Genoa - mossa a sorpresa : beffata l’Atalanta : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Torino, ormai nessun obiettivo di classifica e per questo motivo si sta pensando già al mercato della prossima stagione. In particolar modo mossa a sorpresa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Genoa è in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Leo Stulac, centrocampista del Venezia, accordo di massima ...

Calciomercato Genoa - Perin alla Juventus? Il portiere allo scoperto : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è essere protagonisti sul mercato e la prima situazione da chiarire è quella che riguarda Perin. Il portiere ha dato alcune indicazioni: “L’addio al calcio di Buffon? Sta ancora decidendo, è una decisione che spetta solo a lui e secondo me nessuno dovrebbe metterci bocca, perché uno con la classe che ha lui può veramente decidere di smettere quando vuole. ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Calciomercato Genoa - altro movimento : arrivo a parametro zero : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la prossima stagione, dopo la salvezza raggiunta nel campionato di Serie A si pensa al futuro, in particolar modo primo importante colpo con l’arrivo di Criscito, innesto di grande qualità ed esperienza. Ma non è finita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la dirigenza ha individuato in Vodisek, giovane calciatore classe 1998 del club sloveno NK Olimpia Lubiana, un ...