Calcio classico Come Sinatra contro i Beatles

Süper Lig 2017-2018 Fenerbahce-Galatasaray : termina 0-0 il classico del Calcio turco : Nel derby di Istanbul, Fenerbahce e Galatasaray non vanno oltre lo 0-0. La squadra di Terim mantiene la vetta della classifica in solitaria. termina senza reti il Kitalar Arasi Derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Un punto che soddisfa la squadra allenata da Fatih Terim, sempre più prima in Süper Lig. Il ‘Gala’ esce imbattuto dallo Stadio Sükrü Saraçoglu e mantiene a 4 punti di distanza la coppia formata da Istanbul ...