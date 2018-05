Calcio camminato | successo internazionale con l’UNVS

UNVS : successo storico per il Calcio camminato della Sezione di Novara in Inghilterra : La Sezione Veterani dello Sport di Novara ha ottenuto un risultato storico in Inghilterra successo storico per i Veterani dello Sport ed emozioni forti per i protagonisti di una esperienza indimenticabile, grazie al Calcio Camminato. Lo stadio Amex di Brighton della Premier League inglese (dove recentemente era stato in scena il Manchester UTD di Josè Mourinho ndr), ha infatti ospitato il primo incontro internazionale della disciplina (si gioca ...

