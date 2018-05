Calcio | amichevole Italia-Arabia Saudita | programma | orario e tv

Calcio - Italia U21 sconfitta in Portogallo. I lusitani passano 3-2 in amichevole - non bastano Parigini e Bonazzoli : L’Italia U21 è stata sconfitta dal Portogallo per 3-2 nell’amichevole giocata a Estoril. I ragazzi di Gigi Di Biagio, tornato sulla panchina giovanile dopo la deludente esperienza con la Nazionale maggiore, si sono dovuti arrendere al cospetto dei lusitani che stanno disputando un ottimo girone di qualificazione agli Europei 2019 a cui l’Italia è già ammessa in qualità di Paese organizzatore. Di Biagio opta per Scuffett tra i ...

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

Calcio : amichevole - Italia 1-1 a Wembley : 22.56 Per l'Italia pareggio in extremis a Wembley: con l'Inghilterra finisce 1-1. Comunque vada dopo il 20 maggio, per Di Biagio un elemento di soddisfazione. La difesa inglese regala due chance a Immobile nei primi 2',ma l'attaccante della Lazio non è reattivo; lo stesso Immobile fallisce di testa al 16'. Poi si svegliano gli inglesi: Vardy impegna Donnarumma (24') poi va a segno (26') imbeccato da un'astuta punizione di Lingard. Nella ...

Calcio - amichevole Italia-Inghilterra : Di Biagio mescola le carte per il secondo test - la rifondazione azzurra passa per Wembley : La tournée in Inghilterra si chiude domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da ...

Calcio - l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole : gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad - 4-3-3 verso gli Europei : Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 27 MARZO: 18.30 Serbia U21 vs Italia U21 , foto profilo ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : Martedì 27 marzo (ore 18.30) si giocherà Serbia-Italia, amichevole tra Under 21. La nostra Nazionale sarà impegnata al Karadjordje Stadium di Novi Sad: gli azzurrini andranno a caccia della vittoria nella tana dell’ostica formazione slava che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. I ragazzi di coach Evani, dopo il pareggio casalingo contro la Norvegia, vogliono tornare al successo e proseguire al meglio il proprio cammino ...

Calcio - amichevole : Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli azzurri - male la prima di Di Biagio : A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne. Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna ...

