Buffon | l' agente | ' Sarebbe felice di andare al Psg'

GIGI Buffon - ADDIO ALLA JUVENTUS : Francesco Totti gli scrive: "Caro GIGI , ci sono passato: noi così diversi ma così uguali". La lettera dell'ex capitano della Roma al calciatore bianconero.

Buffon - l’agente : “non sarà un addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai romani” : “Non sarà un addio alla Totti , quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’ addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon , di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.