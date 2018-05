Brooke Shields in bikini a 52 anni viene dalla luna | e non da Laguna Blu

Che fine ha fatto Brooke Shields : Eterna ragazza di Laguna Blu e bambina prodigio: Brooke Shields a 52 anni è ancora bellissima, ma soprattutto sulla cresta dell’onda. La sua fama nel corso degli anni non è mai finita e oggi che ha quasi 53 anni (li compirà il prossimo 31 maggio) può ancora permettersi di posare in bikini. L’ha fatto per una campagna pubblicitaria, postando le foto dello shooting su Instagram e riscuotendo un enorme successo. D’altronde per lei ...