Bozza di sfida tra Samsung Galaxy Note 9 e S9 | potenza a confronto su GeekBench

(Di sabato 26 maggio 2018) Mancano circa tre mesi alla presentazione ufficiale del nuovo9, eppure in queste ore si parla già del potenziale di un device destinato in qualche modo a condizionare gli equilibri del mercato smartphone, almeno per quanto concerne la fascia alta del mercato. Vedere per credere il fatto che oggi 26 maggio possiamo prendere in esame i valori emersi da un primissimo avvistamento del device su. Rigorosamente con Android Oreo 8.1 presente di default a bordo del modello in questione.Con il suo processore Exynos 9810, il9 avrebbe ottenuto 2737 punti in single core e 9064 in multi core. Dati ottimi, ma non definitivi, in quanto le cose potrebbero cambiare (presumibilmente in meglio) fino all'effettiva commercializzazione dello smartphone Android. A testimonianza del fatto che forse il colosso coreano possa fare di più sotto questo punto ...