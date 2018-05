Boom di multe stradali negli ultimi 10 anni | ma in pochi le pagano

Cgia : Boom di multe negli ultimi 10 anni - +81% - - ma pagano in pochi : negli ultimi dieci anni le multe per infrazioni automobilistiche hanno avuto una crescita dell'81%, ma è sceso drasticamente il numero degli automobilisti che le hanno pagate. Lo segnala la Cgia di ...

Ama - Boom di multe a chi sporca : duemila al mese per rifiuti in strada e sosta davanti ai cassonetti : L'infrazione più ricorrente è la sosta davanti ai cassonetti, che impedisce ai mezzi dell'Ama di svuotarli. Ma tra le infrazioni più comuni al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ...