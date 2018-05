Bomba al Lingotto | domani il giorno del disinnesco 2500 ' sfrattati' | ecco il vademecum

Artificieri da Fossano per disinnescare la Bomba al Lingotto : domenica 2mila evacuati a Torino : domenica 27 maggio avranno luogo le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato nel cantiere a fianco del centro commerciale Eataly, in zona Lingotto a Torino , il 16 maggio scorso. Circa ...

Disinnesco Bomba al Lingotto : limitazioni a traffico aereo : Teleborsa, - Domenica 27 maggio al Lingotto è in programma il Disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata in via Nizza durante gli scavi dei lavori della nuova struttura di Eataly. ...