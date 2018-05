Boldrini | la Lega e il governo maschilista

Boldrini attacca Lega e Salvini. Lui la zittisce : "Ancora parla?" : Botta e risposta tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. Lo scontro tra l'ex presidente della Camera e il leader del Carroccio non sembra finire mai, anche ora che il leghista è affaccendato a cercare di far quadrare i conti per la formazione del nuovo governo con il M5S.La sfida parte da Twitter e si propaga nelle dichiarazioni ufficiali. A dare il via alle danze è Salvini che, sui social network, commenta le frasi pronunciate ieri dalla deputata ...