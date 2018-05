: #Boeri, serve un salario minimo per gli atipici. Nuove leggi per grandi gruppi su portale on line dell'#Inps - Agenzia_Ansa : #Boeri, serve un salario minimo per gli atipici. Nuove leggi per grandi gruppi su portale on line dell'#Inps - NotizieIN : Boeri: serve salario minimo per atipici - TelevideoRai101 : Boeri: serve salario minimo per atipici -

Per il milione di lavoratori della Gig Economy, un neologismo dall'americano gergale che indica i cosiddetti "lavoretti" e include molticompresi i riders, bisognerebbe introdurre un "a prestazione".Lo dice il presidente dell'Inps, Titoaggiunge che in Italia sarebbe necessaria anche l'approvazione di nuove leggi che 'obblighino' i grandi gruppi del settore a iscriversi alla piattaforma on line dell'Istituto di Previdenza per le prestazioni occasionali.(Di sabato 26 maggio 2018)