“Belen e Iannone si sono lasciati” La clamorosa indiscrezione sulla coppia delle coppie

(Di sabato 26 maggio 2018) Nelle scorse settimane le voci che riguardavano Belen Rodriguez si erano concentrate su una possibile, nuova gravidanza della showgirl argentina, che pareva decisa a dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno invece assunto un tono molto diverso e ben più preoccupante. Di cosa stiamo parlando? Della possibile rottura tra l’ex moglie di Stefano De Martino e il suo nuovo compagno Andrea. Soltanto una bufala? L’è venuta a galla durante l’ultima puntata di Verissimo, per la precisione nel corso della rubrica finale Giri di Valzer. Da quando la Rodriguez e Corona siincontrati, d’altronde, molti sichiesti se la cosa potesse aver dato in qualche modo fastidio ai rispettivi compagni. Che Silvia Provvedi non abbia preso bene la notizia ormai è risaputo, perché ne hanno scritto ...