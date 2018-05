Beach volley | World Tour 2018 Miguel Pereira Ferraris Michieletto in altalena | dovranno

Beach volley - World Tour 2018 Miguel Pereira. Ferraris/Michieletto all’esordio e sono già al secondo turno! : Superare il turno ancora prima di scendere in campo all’esordio in un torneo del World Tour.. Per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto, le due giovanissime azzurre al via del torneo 1 Stella di Miguel Pereira in Brasile è arrivato un bel regalo dal sorteggio. In un tabellone principale incompleto (con solo 14 coppie invece delle consuete 16) le azzurre sono state inserite in uno dei gironi da tre binomi e dunque hanno già la certezza ...

Beach volley - World Tour. Alison e Bruno : game over. I “campioni di tutto” si separano. Terremoto sulla sabbia brasiliana in arrivo : Si sono fermati lì, sulla sabbia magica di Copacabana, in una serata incantata e indimenticabile anche per i colori azzurri perchè dall’altra parte della rete c’erano Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Alison e Bruno, i campioni di tutto nel biennio 2015 e 2016, prima iridati in Olanda e poi Olimpionici sulla sabbia di casa a Rio, hanno chiuso la loro partnership, innescando un vero e proprio Terremoto in casa brasiliana, alla vigilia ...

Beach volley - World Tour 2018 Aydin. Le prime volte di Cuba e Serbia : Doppia “prima volta” per Cuba al femminile e Serbia in assoluto nel circuito mondiale. Ad Aydin (Torneo 1 Stella) Leyla/Mailen regalano a Cuba il primo successo in un torneo femminile del World Tour, così come Basta/Kolaric hanno conquistato il primo successo di un binomio serbo. Basta/Kolaric, pur arrivando dalle qualificazioni, partivano con i favori del pronostico, dopo l’exploit di una settimana fa con la finale disputata a ...

Beach volley World Tour 2018 Itapema. Brasiliani implacabili in casa : svizzeri e norvegesi si arrendono in finale : Brasile padrone sulla sabbia di casa, tanto per cambiare. la nazionale carioca si prende il doppio successo nel torneo 4 Stelle di Itapema e ribadisce la sua superiorità negli appuntamenti più importanti della stagione. I campioni del mondo Evandro/Andrè confermano una volta di più la loro leadership planetaria in campo maschile, mentre tra le donne Agatha/Duda, dopo i sei podi dello scorso anno, tornano a vincere sulle spiagge di casa ...

Beach volley - World Tour 2018 Aydin. Tie break fatale : le azzurre si fermano a un passo dal sogno : Si fermano ad un passo dal sogno le due coppie azzurre impegnate nel torneo 1 Stella di Aydin. Zuccarelli/Costantini chiudono al quinto posto con un pizzico di rammarico un torneo dove potevano aspirare al primo podio in carriera e Traballi/Puccinelli sfiorano la conquista dei quarti di finale che sarebbero stati un grande traguardo per una coppia così giovane. Dalla Turchia, comunque, arrivano buone notizie per il movimento femminile che il ...

Beach volley - World Tour 2018 Itapema. Quante vittime eccellenti sulla sabbia brasiliana! : vittime eccellenti ed Europa sempre più dominante. Sono questi i dati che emergono dopo la terz’ultima giornata di sfide nel torneo 4 Stelle di Itapema in Brasile In campo maschile cadono addirittura nei sedicesimi le teste di due coppie che sono state grandi protagoniste in questa prima parte della stagione, i lettoni Samoilovs/Smedins, battuti dai sorprendenti turchi Gignoglu/Gogtepe e gli spagnoli Herrera/Gavira, sconfitti dai ...

Beach volley - World Tour 2018 Aydin. Azzurre avanti tutta! Zuccarelli/Costantini già ai quarti : Una coppia italiana già ai quarti di finale e una agli ottavi: si chiude solo con buone notizie per la spedizione italiana la mattinata di sfide al torneo 1 Stella del World Tour ad Aydin in Turchia. Zuccarelli/Costantini proseguono il loro percorso netto (quattro successi in altrettante partite giocate) vincendo in rimonta la finale del girone contro le greche Karagkouni/Spiliotopoulou, già battute da Costantini (in coppia con Puccinelli) una ...

Beach volley - World Tour Aydin. Primo squillo azzurro : Zuccarelli/Costantini già alla seconda fase. : Una vittoria e una sconfitta e derby scongiurato nella prima giornata dedicata alle partite del tabellone principale del torneo 1 Stella di Aydin. Vittoria con il fiatone per Costantini e Zuccarelli che hanno faticato non poco a supera in tre set la coppia di casa Eryildiz/Vence che ha trovato via via il giusto assetto mettendo a più riprese in difficoltà le azzurre dopo un avvio stentato. Il Primo set fila via liscio a favore di ...

Beach volley - World Tour 2018 Itapema. Olanda a tutto gas nella prima fase! Perusic/Schweiner non si fermano più! : Tanta Olanda nella prima fase, quella dedicata ai gironi, del torneo 4 Stelle di Itapema che non vede coppie azzurre in tabellone principale. Sono quattro le coppie olandesi a superare il primo turno con Varenhorst/Bouter e Brouwer/Meeuwsen che volano direttamente agli ottavi di finale, a poco più di due mesi dagli Europei in casa. Non si ferma la corsa della coppia ceca Perusic/Schweiner, allenata da Andrea Tomatis: I cechi vincono il loro ...

Mizuno Beach volley Marathon 2018 : se non ci vai - ti perdi tanto : Finché non si partecipa, la Mizuno Beach Volley Marathon non la si capisce fino in fondo. Certo, i numeri parlano chiaro: 2.800 squadre iscritte, più di 12.000 sfidanti, 250 campi allestiti sulla spiaggia veneta e serate di festa davanti a più di 25.000 persone. Eppure c’è qualcosa che si può vivere solo quando si è lì, in mezzo a quella passione. Nel tempo, quello di Bibione è diventato l’evento più grande al mondo nel suo genere, ...

Beach volley - World Tour 2018. Ranghieri : stagione a rischio. Lupo/Nicolai ripartono da Ostrava - si rivede Orsi Toth : stagione a rischio per Alex Ranghieri: stando a quanto dichiarato dal responsabile Fipav del Beach volley Luigi dell’Anna alla Gazzetta dello Sport, nell’intervista realizzata da Pierfrancesco Catucci, l’azzurro dovrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico a causa della tendinopatia al ginocchio che lo tiene bloccato ormai da un mese. Il giocatore friulano deciderà nei prossimi giorni assieme ai sanitari il da farsi (ma, ...

Beach volley - World Tour 2018 Aydin. Doppia coppia azzurra in tabellone principale! : Ci sono due coppie italiane nel tabellone principale del torneo 1 Stella di Aydin. Costantini/Zuccarelli e Traballi/Puccinelli centrano un traguardo importante, al loro primo torneo assieme, visto che le stesse giocatrici avevano già affrontato altri tornei internazionali ma formando coppie diverse. Si tratta di un piccolo passo in avanti ma molto importante per il movimento femminile che deve ritrovare fiducia e qualità e, come si sa, le ...

Beach volley - World Tour 2018 Aydin. Doppietta azzurra : le due coppie italiane in campo per entrare nel main draw : Primo turno di qualificazione superato per entrambe le coppie italiane al via nel torneo 1 Stella di Aydin in Turchia. Zuccarelli/Costantini hanno letteralmente demolito nel primo turno la coppia ungherese Lutter/Szombathely con un secco 2-0 (21-11, 21-10) e alle 17.30 saranno in campo contro le giovani tedesche Klinke/Kotzan nella sfida decisiva per l’ingresso al tabellone principale. Vittoria facile anche per le giovani azzurre ...