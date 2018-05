BE | donna vittima di un delitto relazionale

ROMA - donna STUPRATA DA 4 INDIANI IN UNA PANDA/ Vittima fa la comparsa in film e programmi Rai e Mediaset : ROMA, STUPRATA da quattro INDIANI in una PANDA: notte di orrore per una 44enne, violentata ripetutamente sotto ad un cavalcavia poi abbandonata sul ciglio della strada(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:50:00 GMT)

Bellano - donna morta annegata nel lago di Como/ Ultime notizie - vittima 63enne in passato tentò suicidio : donna trovata morta nel lago di Como a Bellano, sponda Lecco: Ultime notizie, la vittima 63enne in passato aveva già tentato il sucidio, ma tutte le piste restano aperte(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:04:00 GMT)

Poggibonsi - per la donna suicida c’è un’indagata : è una 58enne tunisina - “amica” della vittima : La donna è accusata di truffa aggravata e istigazione al suicidio della donna che si è uccisa, dandosi fuoco, dopo aver perso i suoi risparmi per far curare il marito malato. Un raggiro, a cui avrebbero preso parte più persone, che le era costato 200.000 euro.Continua a leggere

Toronto - identificata la prima vittima : è una donna italo canadese : Si chiama Anne Marie D'Amico la prima vittima della strage di Toronto ad essere stata identificata.Lo ha confermato il suo datore di lavoro, Peter Intraligi, presidente di Invesco Canada, e altre fonti diplomatiche sottolineano che era cittadina canadese, ma con origini italiane. La società ha confermato la morte della ragazza, dopo essersi accertata che i famigliari erano già stati informati dell'accaduto. La ragazza, presso l'Invesco, si ...

Toronto - la prima vittima identificata è una donna italo-canadese | Foto : Toronto, la prima vittima identificata è una donna italo-canadese | Foto Si chiama Anna Marie D’Amico ed è una delle 10 vittime del 25enne Alek Minassian Continua a leggere

Canada - furgone travolge passanti a Toronto : 10 morti/ Video - la prima vittima è una donna italocanadese : Attentato a Toronto, furgone travolge passanti: 10 morti. Video e ultime notizie sulla strage in Canada, il killer è un 25enne non legato al terrorismo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Sanità : in Italia 1 donna su 3 vittima di violenza : I numeri sono impressionanti. In Italia una donna su tre (31,5%) tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita (dati Istat 2014), significa che quasi 7 milioni di donne sono state interessate da violenze. Il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. E’ quanto emerge dal focus sulla violenza sulle ...

Come vive una donna vittima di stalking : la video-denuncia : Esausta della situazione, si è fatta coraggio e con il cellulare in mano ha deciso di reagire e registrare tutto, incastrando così il suo stalker. Quello stesso uomo che evidentemente aveva deciso di lasciare e che...

Prato - incendio in un condominio : morta una donna/ Ultime notizie : la vittima era un'ex infermiera : Prato, incendio in un condominio: morta una donna. Le Ultime notizie: palazzo evacuato, verifiche su stabilità. Parla il sindaco Matteo Biffoni: “Una disgrazia enorme, grave pericolo”(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:30:00 GMT)