Baye Dame licenziato? Grande Fratello 2018 | dopo le polemiche potrebbe perdere il lavoro

“Ci dispiace Baye…”. Ahia! La notizia su Dame è pesantissima : quell’aggressione ai danni di Aida Nizar torna come un boomerang. E adesso per il concorrente del GF si mette malissimo : Baye Dame è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quindicesima edizione del Grande Fratello. Dal grido ”col cuore” durante il suo ingresso nella casa alla feroce aggressione ai danni della collega Aida Nizar, il concorrente italo senegalese non è di certo passato inosservato. L’arrivo a giochi già iniziati della spagnola non aveva contribuito a sedare gli animi degli inquilini e proprio Baye non era riuscito ...

GF15 - Baye Dame picchiato - cosa è successo? Video : Desta ancora scalpore la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso. Dopo i noti fatti di bullismo e violenze verbali, la fuga di alcuni sponsor, le scritte sessiste, i vari comportamenti sopra le righe dei concorrenti del reality, l'ultima notizia riporta l'aggressione subita dall'ex concorrente Baye Dame [Video]. GF15, cosa è successo a Baye Dame Il ragazzo di origine senegalese, squalificato per le ormai note vicende ...

GF shock : Baye Dame aggredito - il triste messaggio Video : Il Grande Fratello è uno tra i reality Mediaset più ti di sempre. L'edizione di quest'anno, condotta dalla presentatrice Barbara D'Urso, si sta rivelando un'edizione molto particolare che sta suscitando molto scalpore, [Video] sia in positivo che, soprattutto, in negativo: dopo vari episodi definiti di bullismo all'interno della casa, ecco che ora l'ex gieffino Baye Dame, espulso proprio per tali motivi, pare che sia stato aggredito. Baye Dame e ...

Grande Fratello - dopo l'aggressione contro Baye Dame parla il manager : come l'hanno ridotto : L'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D'Urso, Baye Dame , è ancora ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito in circostanze ancora tutte da chiarire. come ha riferito il suo manager,...

Baye Dame - ecco come sta dopo l'aggressione : Baye Dame, l'ex concorrente del Gr ande Fratello, è stato aggredito ed è stato in ospedale per accertamenti, così come si è appreso da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Gli ...

Baye Dame in ospedale dopo un'aggressione/ Foto - Barbara D'Urso racconta tutto a Domenica Live? : Baye Dame Dia in ospedale dopo un'aggressione subita: ancora ignote le cause del gesto di violenza. Barbara D'Urso condanna tutto: la verità sull'accaduto a Domenica Live?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 08:15:00 GMT)

Vile pestaggio : Baye Dame del GF ricoverato d'urgenza al pronto soccorso Video : Una brutta notizia di cronaca nera legata all'edizione in corso del Grande Fratello, il popolare reality show trasmesso dalle reti Mediaset e condotto da Barbara D'Urso. Baye Dame, il concorrente al centro di molte bufere espulso dal gioco dopo le pesanti accuse di molestie nei confronti di Aida sarebbe stato vittima di una brutale aggressione. Non si conoscono al momento le cause e le dinamiche, così come al momento non sappiamo quali siano le ...

Baye Dame IN OSPEDALE DOPO UN'AGGRESSIONE/ Foto - il pubblico si divide e c'è qualcuno che esagera : BAYE DAME Dia aggredito: il concorrente del Grande Fratello 2018 finisce in OSPEDALE: ancora ignoti i motivi e le sue condizioni. Il messaggio sui social.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:08:00 GMT)