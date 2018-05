“Basta poco e vedrai” Lo hai a casa | ma forse non sai che è ottimo per pulire l’argento

caffeinamagazine

: 'Attenti che basta poco per uscire di strada': l'avvertimento di #Gentiloni al nuovo governo ?? - SkyTG24 : 'Attenti che basta poco per uscire di strada': l'avvertimento di #Gentiloni al nuovo governo ?? - ilfoglio_it : L’Italia del governo Conte non è ancora nata ma ha già un curriculum chiaro. Un giro a Milano per capire in che sen… - PCPadoan : La #fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risp… -

(Di sabato 26 maggio 2018) C’è chi preferisce l’oro, ma anche l’argento ha il suo fascino. Ed è un metallo che trova un’infinità di applicazioni, come puro o come lega. In gioielleria, poi, c’è l’imbarazzo della scelta tra collanine, orecchini, spille, braccialetti, anelli, gemelli e portachiavi. C’è un piccolo ‘problema’ però: che seccatura quando si annerisce o semplicemente perde brillantezza! Ma è inevitabile. Dopo un po’ di tempo l’argento tende a scurirsi, perde così la sua lucentezza originaria e diventa velato. Motivo? Tende a opacizzarsi a causa dell’esposizione all’ossigeno e a certe sostanze chimiche, per cui si forma in superficie un’odiosa patina nera. Si ossida è il termine giusto. Ma non è detto che accada per tutti i gioielli che indossiamo. Può accadere, per esempio, che lo stesso oggetto portato da altri ...