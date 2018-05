Bari | trovato in mare corpo sommozzatore

Bari trovato in mare il corpo di un sommozzatore : Il corpo senza vita di un sommozzatore è stato rinvenuto nello specchio d’acqua antistante un rimessaggio all’interno dell’ansa di Marisabella, a Bari. A lanciare l’allarme ai vigili del fuoco e’ stato il personale del porto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con i sommozzatori di Taranto, gli agenti di Polizia di Frontiera, i sommozzatori della Polizia, gli uomini della Capitaneria di porto e i mezzi del ...

Un uomo è stato trovato accoltellato davanti a una scuola a Bari : Un ragazzo è stato trovato accoltellato all’ingresso della scuola media Amedeo d’Aosta a Bari. Repubblica scrive che era riverso sulla rampa per disabili, è stato portato in ospedale ma le sue condizioni sono gravi. La sua presenza era stata segnalata The post Un uomo è stato trovato accoltellato davanti a una scuola a Bari appeared first on Il Post.

Trovato morto Barista di Vercelli : La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di domenica 22 aprile E' stato Trovato morto nella sua abitazione, domenica 22 aprile, un noto barista di Vercelli. L'uomo, 55 anni, originario di ...

Bari - rapiscono bimbo : ritrovato per caso : 22.48 Sparito e ritrovato 9 mesi dopo grazie a un casuale posto di blocco.La vittima è un bimbo di 2 anni, sottratto da una struttura per minori a Molfetta (BA). La madre sarebbe complice del reato. A indagare le Procure di Trani e Bari. Grazie a un "Alt" della polizia il bimbo è stato rintracciato. In auto i suoi sequestratori: una donna e un uomo. Lei pregiudicata,lui il suo compagno: arrestati.Lei risultava indagata: diceva di essere la ...