Bari | furia dei tifosi dopo la penalizzazione | striscioni contro la società

Serie B : infuria la polemica - dal 'caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...