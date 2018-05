Bambino di 11 anni scomparso da ieri a Mirandola

Modena - Bambino di 11 anni scomparso a Mirandola venerdì pomeriggio : ricerche dei carabinieri : Un bambino di 11 anni, di origine pakistana, è scomparso da venerdì pomeriggio alle 16 a Mirandola, nel Modenese. I parenti hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato ufficialmente le ricerche una volta trascorse le 24 ore di rito. La zia del bambino, che sabato sera avrebbe dovuto partecipare alla recita della sua classe, ha raccontato di aver visto il nipote per l’ultima volta venerdì pomeriggio, poco prima di prendere i ...

Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa/ La storia di un Bambino eroe di 11 anni : Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa, la storia di un bambino eroe di 11 anni. E' successo a Sanremo nella notte fra mercoledì e giovedì(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:13:00 GMT)

Morto al Regina Margherita il Bambino di 6 anni investito sulla Provinciale 48 a Cavallermaggiore : E' Morto questa mattina , giovedì 24 maggio, all'ospedale Regina Margherita di Torino, dov'era ricoverato, il bambino di 6 anni investito ieri a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. L'alunno, di 7 ...

Bambino di 11 anni in gita si perde nel bosco di Scarlino. Ricerca in corso : Ricerche in corso di un Bambino di 11 anni, in gita con la propria classe in località Portiglioni, nel comune di Scarlino (Grosseto): da quanto emerso il ragazzino si è allontanato dal resto del gruppo, forse addentrandosi nel bosco, e si è perso. Da quanto appreso la scolaresca in gita sarebbe arrivata da fuori della provincia di Grosseto.Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino e ...

Napoli - Bambino di 10 anni in classe con un coltello : denunciato il padre : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di...

Como. Trentesimo anniversario per l’associazione per il Bambino in Ospedale : L’associazione Abio Como – Associazione per il Bambino in Ospedale festeggia il suo Trentesimo anniversario. Per la ricorrenza è stato organizzato un

Bambino di 7 anni investito sulla provinciale 48 a Cavallermaggiore - è grave : Un Bambino di 7 anni è stato investito oggi, mercoledì 23 maggio, sulla strada provinciale 48 tra Bra e Cavallermaggiore, vicino al maneggio La Riviera, in provincia di Cuneo. L'Asl di Cuneo riferisce ...

Usa - Bambino di 4 anni spara "per gioco" e uccide il fratellino di 2 : Credeva si trattasse di un giocattolo. Ma la pistola con cui un bambino di 4 anni ha sparato e ucciso il fratellino di 2, era assolutamente vera. È successo ieri a Louisa, tranquilla cittadina dello stato della Virginia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la vittima si chiamava Tyson Aponte.Stando alle prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto in presenza della mamma dei piccoli. Tyson, colpito al petto, sarebbe morto pochi ...

Un Bambino Di 12 Anni Ha Fondato Una Scuola Nel Retro Della Sua Casa : Una Storia Che Ha Molto Da Insegnarci : Quando torna dalla lezioni si ferma a Casa Della nonna per impartire ai bambini del suo quartiere lezione di lettura, scrittura e scienza. La Scuola è suddivisa in classi, una per i più piccoli e una ...

Ictus a 6 anni / Bambino salvato all'Ospedale Regina Margherita di Torino con un intervento mini-invasivo : Ictus a 6 anni, Bambino salvato all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con l'applicazione di uno stent all'interno del cervello grazie a un intervento mini-invasivo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:42:00 GMT)

Francia - Bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico : Un bimbo dal sangue freddo quello che, al telefono con medici e gendarmi, è riuscito a guidare l’ambulanza fino a casa e a salvare la vita al suo papà. I fatti a Glos-la-Ferriere, in Normandia. L'uomo. 44enne, era entrato in coma diabetico. I genitori sono separati.Continua a leggere

