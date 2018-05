Azouz Marzouk : “Sto veramente male per morte Castagna” : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Da quando ho saputo la notizia sto veramente male, non credevo fosse possibile visto che i nostri rapporti non erano dei migliori. E invece non faccio che pensare a lui. Se fossi in Italia andrei sicuramente al suo funerale, andrei a dargli l’ultimo saluto. Faccio le mie condoglianze ai figli Pietro e Giuseppe”. Così Azouz Marzouk commenta all’Adnkronos la scomparsa del suocero Carlo ...

Azouz Marzouk : "Sto veramente male per morte Castagna" : "Da quando ho saputo la notizia sto veramente male, non credevo fosse possibile visto che i nostri rapporti non erano dei migliori. E invece non faccio che pensare a lui . Se fossi in Italia andrei ...

Strage Erba : Azouz Marzouk - sto veramente male per morte Carlo Castagna : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - "Da quando ho saputo la notizia sto veramente male, non credevo fosse possibile visto che i nostri rapporti non erano dei migliori. E invece non faccio che pensare a lui. Se fossi in Italia andrei sicuramente al suo funerale, andrei a dargli l'ultimo saluto. Faccio le m

STRAGE DI ERBA/ Olindo e Rosa sono innocenti? Azouz Marzouk li scagiona (Tutta la Verità) : Delitto di ERBA a Tutta la Verità, 10 aprile: la storia e i dubbi su Rosa e Olindo, responsabili del pluriomicidio di Raffaella Castagna, della madre Paola Galli e del figlio Youssef Marzouk(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:38:00 GMT)

Strage di Erba - per Azouz Marzouk Olindo e Rosa sono innocenti : Strage di Erba ultime notizie – “Rosa e Olindo sono innocenti”: sono queste le parole che Azouz Marzouk ha sottolineato alle telecamere di Tutta la verità riguardo alla Strage di Erba ed alla posizione dei due condannati. Marito e moglie sono stati ritenuti responsabili dei delitti di Valeria Cherubini, Paola Galli e il piccolo Youssef anche per via della loro confessione. Marzouk tuttavia è convinto che i Rosa e Olindo non ...

Strage di Erba - Azouz Marzouk : «Rosa e Olindo non sono colpevoli» : ROMA - «Rosa e Olindo non possono aver commesso quello per una serie di cose: sia per loro statura fisica sia per tutto quello che ho letto io»: lo dice Azouz Marzouk (nella foto, sotto),...

Strage di Erba - Azouz Marzouk insiste : “I responsabili non sono Olindo e Rosa” : Intervistato dal programma 'Tutta la verità', l'uomo - che ha perso moglie e figlio nella mattanza del 2006 - insiste nel tentativo di scagionare i due coniugi condannati in via definitiva dalla Cassazione.Continua a leggere

Strage di Erba - Azouz Marzouk : «Rosa e Olindo non sono colpevoli» : ... scritta da Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli e prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia, che ricostruisce alcuni dei più controversi fatti di cronaca che hanno scosso e diviso l'...