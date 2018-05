Avrò cura di te | il post del calciatore che ha ucciso la ex

Calciatore uccide la ex e si suicida - su Fb scriveva : 'Io Avrò cura di te' : 'Perchè sei un essere speciale e io avrò cura di te'. Su Facebook Federico Zini ed Elisa Amato , protagonisti dell'omicidio suicidio di Prato che in queste ore sta scioccando tutta Italia, sembravano ...

"Sono certo che non ci sarà nessuna guerra tra Usa e Russia". Lavrov in versione rassicurante : Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump non permetteranno mai che le tensioni tra le loro nazioni si trasformino in un conflitto armato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista al direttore dell'agenzia Rossiya Segodnia, Dmitri Kiselev."Parlando del rischio di uno scontro militare, sono assolutamente fiducioso nell'affermare che le forze armate non lo permetteranno, e ...