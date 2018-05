Atto criminale al canile di Vittoria

Cane impiccato a Squillace - Bova : "FAtto grave - escalation criminale in Atto" : Da qualcuno è stato qualificato come "minore" il fatto di cronaca relativo al Cane fatto trovare impiccato all'ingresso di un cantiere edile a Squillace . Si tratta, a mio avviso invece, di un atto simbolico grave che non deve essere sottovalutato". È quanto ...