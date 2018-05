Attacchi sconsiderati al Colle | Salvini si vergogni

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018) "In queste ore assistiamo da parte di Lega, Cinque Stelle e Fratelli d'Italia adgravi everso le prerogative della Presidenza della Repubblica. La pressione senza precedenti che vogliono alimentare è inaccettabile". Lo scrive su Facebook Maurizio Martina, segretario reggente del Pd."si- ha poi proseguito il segretario del Pd - continua a giocare la sua propaganda sulla pelle degli italiani. Attacca altri Paesi, ma in realtà sta attaccando la Costituzione su cui vorrebbe giurare tra qualche giorno come ministro. Ha preso il 17% dei voti e crede di essere il padrone del Paese oltre le sue regole democratiche".