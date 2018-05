Atp Lione | Thiem alza la coppa | in finale battuto Simon in tre set

Atp Lione – Super Thiem in finale! L’austriaco rimonta Simon e conquista una fantastica vittoria : Dominic Thiem si aggiudica la vittoria dell’ATP di Lione: il tennista austriaco Supera Simon in finale dopo una strepitosa rimonta Dominc Thiem si conferma un avversario davvero ostico su terra e lancia un particolare segnale in vista del Roland Garros. Davanti al pubblico dell’ATP di Lione, il tennista austriaco nega i sogni del francese Gilles Simon difronte al pubblico di casa. Thiem si impone nella finale del torneo francese con il punteggio ...