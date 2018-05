ATP Ginevra – Fucsovics supera Gojowczyk | e pensare che in finale ci poteva essere

ATP Ginevra - Fognini stop in semifinale : battuto dal tedesco Gojowczyk : Dopo Roma, la caduta a Ginevra. Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini nel torneo Atp 250 in Svizzera . Il tennista di Arma di Taggia, numero 19 Atp e seconda testa di serie è stato ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini cede a Peter Gojowczyk nel remake di Roma. Addio finale : La semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, segna la vendetta del tedesco Peter Gojowczyk, che batte il nostro Fabio Fognini nel remake degli ottavi di Roma: il Tennista teutonico si impone per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco staccando così il pass per la finale del torneo elvetico. Nel primo set l’equilibrio, comunque visto anche a Roma, si spezza nel settimo gioco, quando Fognini perde la battuta e va sotto ...

ATP Ginevra - Fognini si ferma in semifinale : battuto da Gojowczyk : Fabio Fognini è caduto in semifinale in quel di Ginevra contro il tedesco Peter Gojowczyk, adesso si tufferà sul Roland Garros Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini nel torneo Atp 250 di Ginevra. Il tennista di Arma di Taggia, numero 19 Atp e seconda testa di serie è stato battuto dal tedesco Peter Gojowczyk, numero 49 Atp, con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Il 28enne di Monaco di Baviera si è preso la ...

ATP Ginevra - Fognini in semifinale nel giorno del compleanno : Roma, 24 mag. , askanews, Fabio Fognini si è regalato nel giorno del suo compleanno la quarta semifinale stagionale. Il ligure è approdato al penultimo atto anche al 'Banque Eric Sturdza Geneva Open', ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini vola in semifinale! Superato in due set Tennys Sandgren : Fabio Fognini conferma il proprio periodo positivo e si impone contro l’americano, numero 55 del mondo, Tennys Sandgren (7-6 7-6) in un 1 ora e 55 minuti di partita. Un match molto lottato, deciso da due tie-break nei quali il ligure è stato abile a giocare al meglio i punti importanti del confronto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale dove affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere del nostro Andreas Seppi e già ...

ATP Ginevra – Fognini ai quarti di finale : l’azzurro batte lo statunitense Sandgren in due set : Fabio Fognini accede ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra: il tennista azzurro supera lo statunitense Tennys Sandgren in due set Dopo la sconfitta di Andreas Seppi nel primo pomeriggio di quest’oggi, non stecca l’altro italiano impegnato nel tabellone dell’ATP di Ginevra. Fabio Fognini, numero 1 azzurro, ha infatti superato lo statunitense Tennys Sandgren, attuale numero 55 del ranking mondiale. Dopo aver archiviato un ottimo quarto di finale ...

ATP Ginevra – Seppi fallisce la rimonta : Gojowczyk la spunta al terzo set : Andreas Seppi ko ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra contro Gojowczyk: l’azzurro fallisce la rimonta e cede al terzo set Si conclude ai quarti di finale il cammino di Andreas Seppi nel torneo ATP di Ginevra. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dalla sfida, durata oltre 2 ore, che lo ha visto opposto al tedesco Peter Gojowczyk. Dopo aver perso il primo set 3-6, Seppi è riuscito a restare attaccato al match nel secondo set, imponendosi al ...

Tennis - ATP 250 Ginevra 2018 : Andreas Seppi cede ai quarti al tedesco Peter Gojowczyk : Si ferma ai quarti la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Ginevra: sulla terra battuta elvetica l’altoatesino si arrende in tre set al tedesco Peter Gojowczyk, che si impone in due ore di gioco con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 6-3. Il teutonico potrebbe affrontare in semifinale Fabio Fognini, che scenderà in campo nel tardo pomeriggio: sarebbe il remake degli ottavi degli Internazionali d’Italia. Nel primo set parte bene ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini si impone in rimonta contro Noah Rubin. Il ligure conquista i quarti di finale : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match degli ottavi di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) contro lo statunitense Noah Rubin (n.204 del ranking). Un match in cui l’azzurro ha sofferto molto più del previsto, riuscendo a prevalere in tre set: 6-7 6-2 6-2 in 1 ora e 55 minuti di partita. Per il ligure ci sarà la sfida nei quarti di finale contro l’altro americano Tennys Sandgren (n.55 del ranking). Nel primo set ...

ATP Ginevra – Fognini spreca il primo set - poi è una furia : Rubin eliminato dopo una strepitosa rimonta : Fabio Fognini supera Rubin agli ottavi dell’ATP di Ginevra: il tennista italiano si impone al terzo set in rimonta Archiviati gli Internazionali d’Italia con l’eliminazione ai quarti contro un super Nadal, Fabio Fognini riparte da Ginevra. Il tennista azzurro bagna l’aserdio con un successo ottenuto al terzo set su Rubin. dopo aver perso il primo set 7-5 al tie-break, Fognini si è ‘svegliato’ alzando il livello del suo tennis. L’avversario è ...

ATP Ginevra – Seppi in due… giorni e in due set : l’azzurro supera Zapata Miralles e accede ai quarti : Dopo l’interruzione di ieri, Andreas Seppi ha superato lo spagnolo Zapata Miralles in due set accedendo ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra Due set vinti in due giorni. No, non è la partita più lunga della carriera di Andreas Seppi, quella vinta negli ottavi di finale giocati questo pomeriggio sulla terra rossa dell’ATP di Ginevra. Il tennista azzurro ha concluso l’incontro, interrotto nella giornata di ieri, battendo lo spagnolo Zapata ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Andreas Seppi accede ai quarti di finale. L’azzurro supera in due set Zapata Miralles : Andreas Seppi accede ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) superando lo spagnolo (n.281 del mondo) Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match che si è svolto in due giornate, per l’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Seppi, comunque, è stato in grado di conservare la giusta attenzione, facendo suo il match. Nel prossimo turno il trentino se la vedrà con il ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

ATP Ginevra - domani debutto di Fognini al secondo turno : ROMA - E' in programma domani, direttamente al secondo turno, l'esordio di Fabio Fognini , numero 19 Atp e seconda testa di serie del 'Banque Eric Sturdza Geneva Open', torneo Atp 250 dotato di un ...