Atletica | Nafissatou Thiam vola a 2 01 metri! Record all’interno dell’eptathlon

(Di domenica 27 maggio 2018) Prestazione superlativa di, la Campionessa Olimpica e del Mondo di eptathlon. La 23enne belga, infatti, ha saltato 2.01 metri in occasione della 44esimo Hypo Meeting, tradizionale appuntamento di prove multiple a Goetzis (Austria). Si tratta deldel mondo di specialità (salto in alto) all'interno dell'eptathlon (Katarina Johnson-Thompson si spinse a 1.98 a Rio 2016) ma questa è una misura con la quale si salirebbe sul podio anche ai Mondiali nella gara specifica. Soltanto Mariya Lasitskene è in grado di fare meglio a livello internazionale, anzi laha anche cercato di risponderle ma ha commesso tre nulli a 2.04. La, a metà delle fatiche, è a a 4112 punti e può puntare aleuropeo di Carolina Klueft (7032 punti). Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com