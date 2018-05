Atalanta | Percassi svela la strategia di calciomercato | da Gasperini ai nuovi acquisti

calcioweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) Altra stagione strepitosa per l’che adesso si prepara ad essere protagonista anche per il futuro, intervista a 360° nei confronti del presidente Antonioche come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha dato importanti indicazioni: “siamo tutti pronti, ne vale la pena. Milan escluso dalle coppe? Non entro nel merito della questione, posso dire che ci sono regole che vanno rispettate. Ma comunque mi spiacerebbe, perché il Milan ha ottenuto il sesto posto sul campo. Noi siamo concentrati sui preliminari: l’ inizio della preparazione è fissato per il primo luglio. La stagione è stata entusiasmante: siamo arrivati settimi in campionato e in semifinale di Coppa Italia, abbiamo giocato alla pari con il Borussia Dortmund. Mostrando sempre un gioco di livello. L’sta diventando un modello, un mix di orgoglio e senso di appartenenza ...