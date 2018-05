Assegnati gli Italia Travel Awards 2018

meteoweb.eu

: Sapelli 71 anni, Savona 82. Un economista italiano di prestigio internazionale e che conosca l’economia deve avere… - AntonBertuzzi : Sapelli 71 anni, Savona 82. Un economista italiano di prestigio internazionale e che conosca l’economia deve avere… - gengivano : RT @lucianocapone: Come premier mettiamo un 'Amico del popolo' (tipo Marat, L'ami du peuple), al governo affianchiamo un 'Comitato di conci… - imgiorgiatadei : RT @LadyFalenaIvana: Professionista:'Sappiamo che il tuo grande sogno è essere una pop star e quindi anche ballare' E io dico se lo sapeva… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Si è conclusa, con l’assegnazione dei premi presso The Church Palace a Roma, la terza edizione di, l’appuntamento con gli ‘Oscar del turismono’, riconoscimento che premia la professionalità nel panorama turistico nostrano. Simbolo del premio l’ambita statuetta dal titolo ‘La Viaggiatrice’, disegnata e realizzata per l’occasione da Aldo Modugno. Al premio hanno partecipato agenti di viaggio, operatori del settore e viaggiatori: oltre 22.755, infatti, gli utenti registrati, che, attraverso un sistema di votazione libera e trasparente, esclusivamente online su www..it, hanno espresso le loro preferenze per ognuna delle categorie in concorso consentendo ai propri beniamini di essere incoronati vincitori. Assegnato alla Anfass Onlus Martinsicuro con il progetto La Rosa Blu Chalet il Premio speciale Turismo ...