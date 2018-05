Asili | precedenza ai veneti La Consulta boccia Zaia | Norma incostituzionale

"Asili NIDO - PRECEDENZA AI VENETI" - CONSULTA BOCCIA LEGGE/ "È incostituzionale" : il solo requisito applicabile : Corte Costituzionale BOCCIA Regione Veneto: i residenti per 15 anni non hanno PRECEDENZA di accesso agli asili. Deluso il presidente Luca Zaia: "Una decisione ingiusta"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:13:00 GMT)

Asili nido - la legge che dà la precedenza a chi risiede da 15 anni in Veneto è incostituzionale : La legge regionale che accorda la precedenza per l'accesso agli Asili nido alle persone che hanno almeno 15 anni di residenza in Veneto è incostituzionale: la Corte costituzionale ha stabilito che non è possibile prevedere che la residenza sia un titolo preferenziale, in quanto è un principio che contrasta con quello di uguaglianza.Continua a leggere